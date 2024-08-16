Убийство на Рокоссовского: преступник хотел отомстить за «срок»

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Следственное управлением УСК по городу Минску продолжает расследование уголовного дела о резонансном убийстве женщины, произошедшем в ноябре 2021 года, сообщили в СК Беларуси.
Там напомнили, что 8 ноября в одну из квартир дома на проспекте Рокоссовского в столице ворвался мужчина и несколько раз выстрелил в 33-летнюю женщину. От полученных ранений она скончалась на месте. Неизвестный также попытался застрелить ее мужа, однако тот, спасаясь, выпрыгнул из окна пятого этажа, но повис на балконной периле и стал звать на помощь. Оказавшиеся поблизости люди вызвали милицию, но, прибыв на место, правоохранители не обнаружили преступника — ему удалось скрыться.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, п. 1 ч.2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц) УК Беларуси. Был установлен подозреваемый — Липский Александр Владимирович, 1991 года рождения. Мужчину, а также его мать, объявили в розыск.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в тот роковой день фигурант планировал отомстить своим давним знакомым, из-за которых его ранее осудили. Оказалось, что обидчик сменил место жительства, тогда мужчина предположил, что “заклятый” друг мог переехать в квартиру родственников на проспекте Рокоссовского».
Там отметили, что 8 ноября Липский отправился по нужному адресу и позвонил в дверь. Ему открыла дверь ничего не подозревающая хозяйка квартиры и впустила его в дом. Мужчина сразу стал угрожать женщине оружием, приказал ей встать на колени, а после выстрелил несколько раз в голову и туловище.
«От звуков выстрелов в соседней комнате проснулся супруг минчанки. Он вышел посмотреть, что случилось. Нападавший пытался выстрелить, однако оружие дало осечку. Потерпевший воспользовался моментом и, спасаясь, выпрыгнул в окно. В результате падения мужчина получил многочисленные телесные повреждения», — говорится в сообщении СК.
В комитете подчеркнули, что на протяжении нескольких лет следователями Беларуси и сотрудниками милиции велась кропотливая работа по раскрытию резонансного преступления. Белорусские специалисты обратились за помощью к российским коллегам, поскольку были предположения, что фигурант может скрываться за пределами республики.
В августе этого года милиция получила информацию о местонахождении подозреваемого. 8 числа сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке ОМОНа попытались задержать мужчину, однако тот оказал сопротивление — открыл огонь из пистолета по милиционерам. Преступника ликвидировали. На место происшествия выезжал глава МВД Беларуси Иван Кубраков.