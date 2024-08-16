Убийство на Рокоссовского: преступник хотел отомстить за «срок»

Там напомнили, что 8 ноября в одну из квартир дома на проспекте Рокоссовского в столице ворвался мужчина и несколько раз выстрелил в 33-летнюю женщину. От полученных ранений она скончалась на месте. Неизвестный также попытался застрелить ее мужа, однако тот, спасаясь, выпрыгнул из окна пятого этажа, но повис на балконной периле и стал звать на помощь. Оказавшиеся поблизости люди вызвали милицию, но, прибыв на место, правоохранители не обнаружили преступника — ему удалось скрыться.