Пассажирка погибла в результате нападения на водителя автобуса в Шымкенте

По информации издания, мужчина в нетрезвом состоянии набросился на водителя с кулаками. В результате водитель резко притормозил, а в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. Сообщается, что от полученных травм она скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.
В ДП Шымкента прокомментировали случившееся — нападавший уже задержан и находится в изоляторе временного содержания.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан. Ведется следствие», — заявили в ведомстве.
Также издание сообщает, что водителя, пострадавшего от рук нетрезвого пассажира, доставили в больницу. В данное время его состояние стабильное. Помимо этого в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали произошедшее.
«Раненый водитель находится в больнице. В целях обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте мы планируем изолировать зону водителя от пассажиров, поставить стекло. Данный вопрос сейчас обсуждается», — заявили в ведомстве.