Пассажирка погибла в результате нападения на водителя автобуса в Шымкенте

По информации издания, мужчина в нетрезвом состоянии набросился на водителя с кулаками. В результате водитель резко притормозил, а в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. Сообщается, что от полученных травм она скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.