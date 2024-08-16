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Пассажирка погибла в результате нападения на водителя автобуса в Шымкенте

Трагедия произошла в жилом массиве Сайрам в Шымкенте — на водителя автобуса напали во время поездки, в результате чего погибла пассажирка, передает Otyrar.

По информации издания, мужчина в нетрезвом состоянии набросился на водителя с кулаками. В результате водитель резко притормозил, а в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. Сообщается, что от полученных травм она скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

В ДП Шымкента прокомментировали случившееся — нападавший уже задержан и находится в изоляторе временного содержания.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан. Ведется следствие», — заявили в ведомстве.

Также издание сообщает, что водителя, пострадавшего от рук нетрезвого пассажира, доставили в больницу. В данное время его состояние стабильное. Помимо этого в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог прокомментировали произошедшее.

«Раненый водитель находится в больнице. В целях обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте мы планируем изолировать зону водителя от пассажиров, поставить стекло. Данный вопрос сейчас обсуждается», — заявили в ведомстве.