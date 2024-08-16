Двое детей пострадали в ДТП на Западном обходе Ростова-на-Дону. Это произошло сегодня, 16 августа. Информация о происшествии поступила от управления Госавтоинспекции.
Предварительно, около 8 утра 38-летний водитель Lada Granta, выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезд иномарке Mitsubishi Carisma, ехавшей по главной дороге. После этого произошло столкновение машин.
Во время аварии травмы получили юные пассажиры Mitsubishi: 13-летняя девочка и 6-летний мальчик. Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
Правоохранители просят всех водителей быть внимательными на дорогах. Напомним, ранее в Новочеркасске водитель Lada Largus протаранил машину и влетел в ограждение.