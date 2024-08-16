После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела

«По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК (“Реабилитация нацизма”)», — сказали в ведомстве.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что при предварительном следствии установлена личность пожилого мужчины, над которым издевались военнослужащие ВСУ. Допрошены его родственники, которые сообщили, что с 6 августа они не знают, где он находится.
«В связи с безвестным отсутствием мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК (“Убийство”), которое соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом», — добавили в СК.
Сегодня глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.