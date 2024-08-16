После издевательства ВСУ над пенсионером завели два уголовных дела

Сегодня глава Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи. Он уточнил, что все службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками.