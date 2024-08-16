Более 30 детей заболели норовирусом в оздоровительном центре «Колос»

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Подростки и воспитатели заразились норовирусом в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Колос» Брестской области, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава.
По информации ведомства, всего острая кишечная инфекция выявлена у 37 человек — у 33-х подростков и четырех воспитателей.
«У большинства заболевание протекает в легкой степени. Из 8 госпитализированных, в настоящее время, в инфекционном отделении Кобринской ЦРБ остается 2 ребенка и 1 взрослый», — сообщили в министерстве.
Всего в центре «Колос» на оздоровлении находится 587 человек.
В Минздраве уточнили, что первые случаи заболевания были обнаружены при заезде новой смены. В дальнейшем инфекция распространилась контактно-бытовым путем.
«Отрицательные результаты лабораторных исследований сотрудников пищеблока и внешней среды, включая продукты питания, исключают возможность пищевого пути передачи, связанного с организацией питания на данном объекте», — подчеркнули там.
Санитарно-эпидемиологическая служба организовала и проводит комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий. В частности, усилен контроль за качеством уборки, соблюдением личной гигиены как персоналом, так и детьми. Также организовано медицинское наблюдение за контактными лицами.
Ситуация находится на постоянном контроле заместителя министра — Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь, добавили в ведомстве.
Норовирусная инфекция.
Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из разновидностей энтеровирусов.
Основные пути передачи инфекции:
- пищевой — употребление немытых овощей или фруктов;
- водный — употребление жидкостей, зараженных вирусом;
- контактно-бытовой — использование обсемененной посуды, предметов обихода; немытые руки.
В клинической картине норовирусной инфекции как у детей, так и у взрослых к основным относят три симптома: острую диарею, рвоту, лихорадку.
Признаки заболевания обычно проходят самостоятельно через 12−72 часа. Основную опасность при норовирусе представляет обезвоживание, которое может вызвать осложнения — падение кровяного давления, отказ почек, что может привести к летальному исходу.