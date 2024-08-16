Более 30 детей заболели норовирусом в оздоровительном центре «Колос»

Санитарно-эпидемиологическая служба организовала и проводит комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий. В частности, усилен контроль за качеством уборки, соблюдением личной гигиены как персоналом, так и детьми. Также организовано медицинское наблюдение за контактными лицами.