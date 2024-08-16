«Это ранняя стадия крупного сражения» ВСУ атаковали Глушковский район. Как будут развиваться события в Курской области?

Но его географическое положение ведь никогда не было секретом. Эта территория с севера ограничена рекой Сейм, а с запада и с юга там граница с Украиной. Тот же поселок Теткино, который находится на самой границе, обстреливали чуть ли не с самого начала СВО. Как вы думаете, почему украинцы до сих пор туда не ударили?