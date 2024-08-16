Саперы «Севера» дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью

«Расчеты инженерных систем дистанционного минирования “Земледелие” провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», — отметили в ведомстве.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки «Север».
«За пять минут мы отстрелялись, “машинка” сама наводится, все в автоматическом режиме компьютер производит расчеты, делает топопривязку к местности», — приводит слова военнослужащего инженерного подразделения ведомство.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.