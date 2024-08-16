Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта

«По факту гибели в приграничных районах Курской области в результате агрессии вооруженных формирований Украины двух сотрудников Народного фронта, а также ранения одного активиста военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело», — отметили в СК.

Сегодня в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, еще один получил ранение. Сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР.