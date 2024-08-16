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Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Военные следственные органы СК России возбудили дело из-за гибели в приграничных районах Курской области двух сотрудников Народного фронта при агрессии ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ ведомства.

Источник: Общероссийский народный фронт

«По факту гибели в приграничных районах Курской области в результате агрессии вооруженных формирований Украины двух сотрудников Народного фронта, а также ранения одного активиста военные следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело», — отметили в СК.

Сегодня в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль, еще один получил ранение. Сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

СК
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