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Бывший министр ЖКХ Узбекистана приговорен к 7 годам тюрьмы

В марте текущего года Шайхантахурским районным судом Узбекистана по уголовным делам был вынесен приговор Музаффару Салиеву, который с 2021 по 2023 год занимал должность хокима Нурафшана, с 2017 по 2021 — министра жилищно-коммунального хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на UZnews.

Источник: UZnews

Согласно материалам дела, подсудимый обвинялся в нескольких случаях хищения бюджетных средств на общую сумму более $5 млн.

Суд признал бывшего министра виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 3 ст. 167 (Хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере организованной группой или в ее интересах) и п. «а, б» ч. 2 ст. 209 (Должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом в интересах организованной группы) УК РУз.

Ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В Ташкентском городском суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Музаффара Салиева на данный приговор.

Адвокаты в апелляционной жалобе указали, что суд первой инстанции необоснованно обвинил М. Салиева в совершении преступлений по присвоению и должностному подлогу в составе организованной группы.

Суд не провёл полной проверки обстоятельств дела и обвинил М. Салиева за период, когда он не занимал должность министра. Показания свидетелей, подтверждающие невиновность, не были учтены, а собранные доказательства не были оценены по закону.

Судебная коллегия, заслушав доклад судьи, заключение прокурора, а также мнение подсудимого и его защитников, и проанализировав доводы жалоб вместе с материалами уголовного дела, постановила оставить приговор без изменений.