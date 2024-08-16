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В Ростове-на-Дону в ТЦ «Орбита» произошел пожар

В Ростове во время пожара в торговом центре эвакуировали сто человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в торговом центре «Орбита» произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 16 августа на проспекте Королева 10/4.

По предварительной информации ведомства, пожар начался на третьем этаже торгового центра. Огонь за считанные минуты охватил часть территории. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. Из горящего ТЦ эвакуировали сто человек.

На месте ЧП работали 38 спасателей и десять спецмашин. Причина пожара устанавливается.