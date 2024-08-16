В Ростове-на-Дону в ТЦ «Орбита» произошел пожар

По предварительной информации ведомства, пожар начался на третьем этаже торгового центра. Огонь за считанные минуты охватил часть территории. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. Из горящего ТЦ эвакуировали сто человек.