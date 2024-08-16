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В Ивьевском районе сельчанин погиб от удара током

В Ивьевском районе мужчина погиб от удара током, сообщили БЕЛТА в управлении ГКСЭ по Гродненской области.

Житель деревни 1970 года рождения был обнаружен сотрудниками милиции без признаков жизни по месту жительства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с участием специалистов Лидского межрайонного отдела ГКСЭ.

Рядом с телом обнаружено электрооборудование с очевидными неисправностями. На ладонях мужчины эксперты обнаружили характерные для электротравмы «электрометки» — участки поврежденных кожных покровов, через которые прошел электрический разряд.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате воздействия технического электричества.

В управлении ГКСЭ отметили, что случаи смерти от электротравм происходят ежегодно, в основном в бытовых условиях. Эксперты напоминают, что несоблюдение техники безопасности и правил пользования электрооборудованием может привести к несчастным случаям. Категорически запрещается прикасаться к оголенным проводам под напряжением, использовать приборы с изношенными шнурами, поврежденной изоляцией или неисправными штекерами.

Также недопустимо проверять наличие тока в приборах или проводах пальцами.

несчастный случай