В Ивьевском районе сельчанин погиб от удара током

Житель деревни 1970 года рождения был обнаружен сотрудниками милиции без признаков жизни по месту жительства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа с участием специалистов Лидского межрайонного отдела ГКСЭ.



Рядом с телом обнаружено электрооборудование с очевидными неисправностями. На ладонях мужчины эксперты обнаружили характерные для электротравмы «электрометки» — участки поврежденных кожных покровов, через которые прошел электрический разряд.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате воздействия технического электричества.



В управлении ГКСЭ отметили, что случаи смерти от электротравм происходят ежегодно, в основном в бытовых условиях. Эксперты напоминают, что несоблюдение техники безопасности и правил пользования электрооборудованием может привести к несчастным случаям. Категорически запрещается прикасаться к оголенным проводам под напряжением, использовать приборы с изношенными шнурами, поврежденной изоляцией или неисправными штекерами.



Также недопустимо проверять наличие тока в приборах или проводах пальцами.