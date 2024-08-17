Bild: в казармах Бундесвера вновь обнаружили признаки взлома

Это уже четвертый инцидент, связанный с объектами Бундесвера в Германии. По словам представителя командования, повреждения боковых ворот были замечены во время проверки в четверг. Как и в Кёльне, солдаты обнаружили дыру в ограждении казармы. Однако представитель добавил, что нет никаких доказательств того, что кто-либо получил доступ к зданиям на территории казарм. В настоящее время нет никакой связи с возможной диверсией, связанной с подачей питьевой воды в казармах Бундесвера в Кёльне.
Расследование инцидента в Гархинге продолжается. Помимо прочего, здесь расположен Центральный институт медицинского обслуживания.
В пятницу Bild сообщила, что неизвестные проделали дыру в ограждении водонапорной башни, из которой подается вода для базы Бундесвера в городе Мехерних (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Дыру в ограждении обнаружили военные, которые усилили контроль над объектами водоснабжения после инцидентов в казармах в Кёльне и на базе НАТО в Гайленкирхене. Специалисты провели проверку на предмет возможного отравления воды. Результаты показали, что питьевая вода не загрязнена.
На этой неделе казармы Бундесвера в Кёльне были закрыты для посещения. По информации издания Spiegel, водопроводная вода на территории воинской части могла быть загрязнена. В ограждении обнаружили дыру, из чего следствие пришло к выводу, что на территорию части могли попасть неизвестные. Агентство DPA сообщило, что полиция проводит расследование по подозрению в незаконном проникновении на территорию объекта. Газета S? ddeutsche Zeitung сообщала, что из-за подозрений в возможной диверсии, в среду была закрыта авиабаза в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе Германии, на которой базируются самолеты-разведчики НАТО.