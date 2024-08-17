Bild: в казармах Бундесвера вновь обнаружили признаки взлома

Это уже четвертый инцидент, связанный с объектами Бундесвера в Германии. По словам представителя командования, повреждения боковых ворот были замечены во время проверки в четверг. Как и в Кёльне, солдаты обнаружили дыру в ограждении казармы. Однако представитель добавил, что нет никаких доказательств того, что кто-либо получил доступ к зданиям на территории казарм. В настоящее время нет никакой связи с возможной диверсией, связанной с подачей питьевой воды в казармах Бундесвера в Кёльне.