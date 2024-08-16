«До сих пор рыдает»: Как живет мальчик из Ростовской области после приговора отцу, который издевался над ним шесть лет

15-летний подросток Илья (все имена изменены — прим. ред.) из Ростовской области, как и все его сверстники, готовится к школе. Выбирает с родными белые рубашки, темные брюки… Глядя на этого улыбчивого и активного мальчика, трудно представить, что шесть лет он жил в тяжелых условиях. Годами над ним издевался собственный отец.
НЕ ДАВАЛ ЕДУ И ОСТАВЛЯЛ СПАТЬ В ПОДЪЕЗДЕ.
Родители Ильи развелись много лет назад. Как рассказывала мать мальчика, она хотела сама воспитывать сына. Но, по ее словам, бывший муж не дал ей такой возможности.
— После развода переехала с ребенком из города в деревню. А спустя некоторое время к нам заявился мой бывший муж Коля. Он угрожал мне и отнял сына.
Пока Илья был маленьким, Николай не проявлял к нему агрессии. Но мальчик рос. После того, как он пошел в первый класс, отец начал применять жесткие методы воспитания.
По словам источника, мужчина стал кричать на мальчика по любому поводу. Например, если в тетради школьника — неидеальные крючки. Потом ребенок стал получать подзатыльники.
В подростковом возрасте жить с отцом Илье было уже невыносимо. По версии следствия, Николай всячески издевался над ребенком: бил, специально оставлял без еды и даже мешал спать. Как сообщал источник, однажды мальчик так хотел есть, что украл в магазине какие-то продукты. Когда об этом узнал отец, школьник получил новую порцию наказаний.
НЕ ВЫДЕРЖАЛ И СБЕЖАЛ К ПОДРУГЕ.
Окружающие годами не догадывались о том, что происходит в семье. На публике Николай казался хорошим отцом: интересовался делами сына в школе, исправно посещал родительские собрания. Мальчик всегда был опрятно одет, хорошо учился, участвовал во внеклассных мероприятиях.
Однако в какой-то момент Илья не выдержал, сбежал из дома к подруге и все ей рассказал. Та убедила мальчика сообщить об этом в полицию.
В отношении Николая возбудили уголовное дело по статьям «Истязание в отношении несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним».
В суде вину мужчины признали. Его отправили на 6,5 лет в колонию общего режима.
КОГДА ВСПОМИНАЕТ ПРОШЛОЕ, НАЧИНАЕТ РЫДАТЬ.
С момента оглашения приговора прошло почти полтора года. Сейчас Илья живет с мамой, братьями и сестричками. Недавно женщина родила восьмого ребенка.
Юноша часто гостит у бабушки по отцовской линии. 54-летняя Ольга Ивановна рассказала «КП — Ростов-на-Дону», что летние каникулы внук провел у нее.
— Мы ездили с ним в аквапарк, накупались от души! А еще, Илья был в летнем лагере. Ему очень там понравилось, не хотел уезжать.
Ольга Ивановна говорит, что внук не простил отца. Впрочем тот и не приносил ему извинений. За все время мужчина ни разу не позвонил сыну.
— Илья старается об отце не говорить. До сих пор рыдает, когда поднимаю тему прошлого. Я успокаиваю внука, говорю, что время лечит. В остальном у внука все хорошо!
Подросток пока не определился, куда пойдет учиться после девятого класса. Но, скорее всего, свяжет свое будущее с IT-сферой.
— Я ему говорю: «Внук, представляешь, будешь работать в офисе, в белой рубашечке. Красота же!». А он улыбается и соглашается, — продолжает бабушка.
Впрочем, уточняет женщина, у ее Илюши еще есть в запасе год для того, чтобы определиться со специальностью.
— Ну, а я его во всем поддержу.