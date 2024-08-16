«До сих пор рыдает»: Как живет мальчик из Ростовской области после приговора отцу, который издевался над ним шесть лет

В подростковом возрасте жить с отцом Илье было уже невыносимо. По версии следствия, Николай всячески издевался над ребенком: бил, специально оставлял без еды и даже мешал спать. Как сообщал источник, однажды мальчик так хотел есть, что украл в магазине какие-то продукты. Когда об этом узнал отец, школьник получил новую порцию наказаний.