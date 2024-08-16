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Угрозу ЧС муниципального уровня ввели в Керчи из-за ракетной атаки Киева

Угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня реагирования объявили в Керчи (Республика Крым) после ночной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«На время проведения обследования и ремонтных работ ограничено движение на участке улице Советской. Керченским филиалом ГУП РК “Вода Крыма” будет организован подвоз воды в центральной части города», — сказано в сообщении.

В целом ситуацию в городе в мэрии оценивают как стабильную, все органы власти работают в штатном режиме.

Система противовоздушной обороны России в ночь на 16 августа отразила удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, сообщает Минобороны РФ. Все ракеты были уничтожены. Инфраструктура моста не пострадала.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня — это режим, который вводится решением главы местной администрации муниципального образования при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления.