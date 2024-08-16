Угрозу ЧС муниципального уровня ввели в Керчи из-за ракетной атаки Киева

Угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня реагирования объявили в Керчи (Республика Крым) после ночной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.