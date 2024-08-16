ВС РФ уничтожили Су-24 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

«Средствами разведки была вскрыта подготовка к боевому вылету бомбардировщика Су-24 на аэродроме ВСУ “Днепр” в Днепропетровской области. Технический персонал осуществлял подвес авиационных средств поражения к пилонам самолета. По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG) был нанесен ракетный удар российским расчетом ОТРК “Искандер-М”. В результате ракетного удара полностью был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ, а также авиационные средства поражения, подготовленные к подвесу на самолет», — сообщили там, опубликовав кадры уничтожения.