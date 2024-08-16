Гладков объявил о закрытии въезда в 6 населенных пунктов Белгородской области

Кроме того, вновь принято решение о временном закрытии в Краснояружском районе — въезд ограничат в село Колотиловка. «Выплачиваем по 15 тыс. руб. каждому прописанному в селе жителю и надеемся на улучшение обстановки», — написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба. В последний раз о закрытии въезда в Краснояружский район власти сообщали 12 августа. Глава района Андрей Миськов объяснил тогда решение «напряженной оперативной обстановкой».
Гладков также сообщил об увеличении размера выплат пострадавшим в результате атаки ВСУ. Он добавил, что жители обстреливаемых поселков в Шебекинском, Белгородском, Грайворонском и Краснояружском районах могут или переехать в пункты временного размещения, или получить компенсацию на аренду жилья в размере 20 тыс. руб. Мера введена на три месяца.
Ограничивать или полностью запрещать въезд в населенные пункты Белгородской области власти начали после начала боевых действий на Украине. В последний раз ограничения вводились 16 июля. Тогда они затронули сразу 14 сел, хуторов и поселков.