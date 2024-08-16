На Кубани осудили мать, которая после родов убила младенца

В Краснодарском крае осудили мать, которая после родов убила младенца. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Кубань». Трагедия произошла в Анапе. Тело малютки обнаружили родственники. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть малыша.
Известно, что мать до этого также имела проблемы с законом. Во время беременности она распространяла наркотики. За что была поймана с поличным, однако в силу своего положения избежала строгого наказания — ей дали отсрочку. На фоне эмоций после ссоры с мужем женщина совершила жестокое убийство. Затем она попыталась свести счеты с жизнью, но ее спасли родственники.
Позже женщину задержали правоохранители и возбудили уголовное дело. После расследования суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы.