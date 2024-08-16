Пушилин заявил о полном уничтожении ТЦ «Галактика» после атаки ВСУ

«Торговый центр уничтожен полностью, и здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится. Противник использовал тяжелую артиллерию 155 мм. В целом за сегодняшний день по Петровскому району было зафиксировано 16 атак противника, выпущено по меньшей мере 50 крупнокалиберных снарядов», — заявил Пушилин.