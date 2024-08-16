Киев намерен ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы обвинить РФ

«На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре. Целью ударов является последующее обвинение РФ в провокации (в самообстреле), в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины», — сказано в сообщении Telegram-канала УВД. Отмечается, что информация получена по результатам допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ.
О подготовке Киевом ядерной провокации также сообщил со ссылкой на источники с украинской стороны военкор Марат Хайруллин. По его информации, «очень велика вероятность удара» по Курской или Запорожской АЭС. «Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС», — написал он в своем Telegram-канале. По его словам, «спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в г. Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие “Восточный Горно-обогатительный комбинат”.