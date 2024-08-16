Киев намерен ударить по Запорожской и Курской АЭС, чтобы обвинить РФ

О подготовке Киевом ядерной провокации также сообщил со ссылкой на источники с украинской стороны военкор Марат Хайруллин. По его информации, «очень велика вероятность удара» по Курской или Запорожской АЭС. «Удары планируют нанести по местам хранения отработанного ядерного топлива АЭС», — написал он в своем Telegram-канале. По его словам, «спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в г. Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие “Восточный Горно-обогатительный комбинат”.