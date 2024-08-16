SHOT: ВСУ пытаются разрушить еще один мост через реку Сейм

ВСУ ударами из HIMARS разрушили мост в Глушковском районе Курской области. Из-за этого отрезанными оказались 30 населенных пунктов, среди которых Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и другие. Сооружение было единственной переправой для вывоза мирного населения. Эвакуация наземным способом из части Глушковского района теперь невозможна. SHOT также сообщает, что украинская армия пытается разрушить еще один мост через Сейм в поселке Званное.