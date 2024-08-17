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Два человека пострадали в результате ДТП в Витебске

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске вечером 16 августа произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебской области.

Источник: УГАИ УВД Витебской области

По предварительным данным, 19-летняя девушка, управляя автомобилем Peugeot, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю BMW, который двигался во встречном направлении. Это привело к столкновению.

В результате ДТП водитель и пассажирка Peugeot получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.

Госавтоинспекция напоминает, при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю.