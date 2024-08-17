Два человека пострадали в результате ДТП в Витебске

По предварительным данным, 19-летняя девушка, управляя автомобилем Peugeot, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю BMW, который двигался во встречном направлении. Это привело к столкновению.
В результате ДТП водитель и пассажирка Peugeot получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.
Госавтоинспекция напоминает, при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо, и попутному трамваю.