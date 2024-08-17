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МИД России: по Курской области впервые ударили западными ракетами

Украинская армия атаковала гражданские объекты на территории России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Утверждается, что по Курской области впервые нанесен удар западными ракетами. Предположительно, использовалась реактивная система залпового огня HIMARS американского производства.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, сегодня мы уже сообщали о ряде террористических атак киевского режима по гражданским объектам на российской территории. В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими HIMARS», — говорится в комментарии госпожи Захаровой.

МИД России также отметил, что в результате удара по мосту через реку Сейм Глушковского района погибли волонтеры, которые оказывали помощь мирному населению. Из комментария неясно, был ли нанесен удар западным оружием именно по мосту или по другому объекту.

Украинская армия начала наступление на Курскую область утром 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и действует режим контртеррористической операции. По данным российской стороны на 12 августа, Вооруженные силы Украины контролировали 28 населенных пунктов, в которых оставались около 2 тыс. человек, эвакуировано больше 121 тыс. человек. Более поздние данные российская сторона не приводила.