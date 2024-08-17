МИД России: по Курской области впервые ударили западными ракетами

Украинская армия начала наступление на Курскую область утром 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и действует режим контртеррористической операции. По данным российской стороны на 12 августа, Вооруженные силы Украины контролировали 28 населенных пунктов, в которых оставались около 2 тыс. человек, эвакуировано больше 121 тыс. человек. Более поздние данные российская сторона не приводила.