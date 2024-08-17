Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: в Курской области взяли в плен «азовца»

«Вчера взяли в плен двоих “укропов”. Пока мы их не можем вытащить оттуда, с передовой. Сегодня взяли в плен трех “укропов”, одного “азовца”, — сообщил Алаудинов в своем Telegram-канале.
По его словам, в пятницу удалось подбить пять единиц бронированной техники, два грузовика, один танк и один дрон.
«День у нас был очень насыщенный, тяжелый. Весь день с раннего утра шли тяжелые бои, противник в нашем направлении бросал все возможные и невозможные силы. Хочу отметить, что спецназ “Ахмат” действительно очень мужественно сражается, каждый день выбивая огромное количество сил и средств противника. Сражается совместно с нашими смежными подразделениями Минобороны России: 810-я бригада, тот же самый 30-й полк, ребята других подразделений», — сказал Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Запрещенная в России террористическая организация