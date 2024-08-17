Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: в Курской области взяли в плен «азовца»

«День у нас был очень насыщенный, тяжелый. Весь день с раннего утра шли тяжелые бои, противник в нашем направлении бросал все возможные и невозможные силы. Хочу отметить, что спецназ “Ахмат” действительно очень мужественно сражается, каждый день выбивая огромное количество сил и средств противника. Сражается совместно с нашими смежными подразделениями Минобороны России: 810-я бригада, тот же самый 30-й полк, ребята других подразделений», — сказал Алаудинов.