Двух полковников спецслужбы осудили за получение взяток от священников

Расследование, проведенное Главным военным следственным управлением СКР по материалам все того же ФСБ, установило, что полковники Лобанов и Карманов, используя свое служебное положение, в 2023 году вынудили представителей римско-католической церкви, в том числе храма Святого Людовика Французского на улице Малая Лубянка в Москве, платить им взятки. ТАСС сообщал об этом в январе. Священнослужителями им, по данным следствия, было выплачено в рублях и валюте 19 984 680 ₽ «за покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти». В базе данных столичного арбитража можно найти с десяток разбирательств с участием католической церкви, однако в каких именно делах им могла понадобиться помощь чекистов, осталось неясно. Следствие все подробности дела не раскрывает, а представители защиты фигурантов пока воздерживаются от комментариев.