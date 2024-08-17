Двух полковников спецслужбы осудили за получение взяток от священников

Заместитель председателя 235-го гарнизонного военного суда (ГВС) Москвы Артем Карпов рассматривал резонансное уголовное дело с мая этого года, проведя, впрочем, всего пять заседаний, два из которых сорвались. В одном случае не доставили подсудимых, а в другом на слушания не явились вызванные свидетели.
В итоге он признал бывших сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (взятка в особо крупном размере) УК РФ, а последнего — еще и в незаконном обороте оружия и боеприпасов, найденных во время обыска (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Учитывая требования гособвинителя из Главной военной прокуратуры, судья назначил обоим фигурантам по девять лет колонии строгого режима, запретив им в течение трех лет после отсидок занимать руководящие должности на госслужбе. Осужденные были лишены званий полковников и каждый из них оштрафован на 39 369 360 ₽, то есть на двукратную сумму взятки.
Расследование, проведенное Главным военным следственным управлением СКР по материалам все того же ФСБ, установило, что полковники Лобанов и Карманов, используя свое служебное положение, в 2023 году вынудили представителей римско-католической церкви, в том числе храма Святого Людовика Французского на улице Малая Лубянка в Москве, платить им взятки. ТАСС сообщал об этом в январе. Священнослужителями им, по данным следствия, было выплачено в рублях и валюте 19 984 680 ₽ «за покровительство в системе арбитражных судов и органах государственной власти». В базе данных столичного арбитража можно найти с десяток разбирательств с участием католической церкви, однако в каких именно делах им могла понадобиться помощь чекистов, осталось неясно. Следствие все подробности дела не раскрывает, а представители защиты фигурантов пока воздерживаются от комментариев.
«Мы узнали обо всем из средств массовой информации. У нас нет доступа к уголовному делу, поэтому нам сложно что-либо комментировать из-за отсутствия информации», — заявил «Ъ» генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
Следует отметить, что ранее Евгений Лобанов, отвечавший по линии ФСБ за борьбу с коррупцией в системе МВД, уже представал перед судом. По данным «Ъ», он был заявлен свидетелем со стороны защиты по первому уголовному делу скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток.
Полковник, рассказали «Ъ» представители защиты, участвовавший в одном из застолий с Дмитрием Захарченко и еще одним фигурантом коррупционного дела полковником ФСБ Дмитрием Сениным, дал показания, что оказался на мероприятии случайно. По его словам, господа Захарченко и Сенин едва знали друг друга и точно не являлись родственниками, как сообщалось в СМИ.
По итогам того процесса, проходившего в Пресненском райсуде, господин Захарченко, у которого конфисковали активы на 9 млрд руб., получил двенадцать лет и шесть месяцев строгого режима. Потом к этому сроку на новом процессе добавили три года и шесть месяцев. Сейчас лишенный звания Захарченко пытается из колонии заключить контракт с Минобороны, чтобы отправиться на СВО.
В свою очередь, полковник Сенин сбежал в Черногорию, которая его не выдала России. Заочно 235-й ГВС приговорил его к девяти годам за посредничество в коррупции и дезертирство (ст. 291.1 и ст. 338 УК РФ).
В ходе следствия и суда полковники Лобанов и Карманов, у которых изъяли часть переданных священниками денег, признавали свою вину, но утверждали, что не имели возможности воздействовать на судей и чиновников, поэтому их преступление следует квалифицировать не как взяточничество, а как менее тяжкое мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд же согласился с версией обвинения.