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Что произошло в Иркутске в ночь на 17 августа: последние новости

Один из летчиков упавшего под Иркутском бомбардировщика ТУ-22М3 погиб.

Источник: Комсомольская правда

Один из пилотов потерпевшего крушение бомбардировщика ТУ-22М3 в Черемховском районе Иркутской области погиб. Летчика вместе с тремя остальными членами экипажа доставили в медучреждение, но повреждения оказались серьезными.

В пяти муниципальных образованиях Иркутской области губернатор ввел режим повышенной готовности. Это связано с прогнозируемым подъемов воды в реках региона. на 16 августа ситуация стабилизировалась, но режим сохраняется до 19 августа.

В Усть-Куте Иркутской области водитель «УАЗ Патриот» сбил 10-летнего велосипедиста. Школьник получил травмы различной степени тяжести, в том числе перелом ключицы и ушибы.

Российская авиакомпания получила разрешение от китайской стороны на запуск регулярных рейсов Иркутск-Шанхай. Их запуск запланирован к зимнему периоду.

В Иркутске во всю идет обновление фасада усадьбы Владимира Сукачева. Специалисты, волонтеры и неравнодушные жители под чутким руководством профессионалов отчистили стены здания от старой краски.