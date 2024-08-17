«Более 10 часов заперты в электричке»: последствия энергетического коллапса в Приморье

Аварийное отключение электроэнергии вечером 16 августа практически по всему Приморью привело к тому, что поезда дальнего следования и электрички остановились в полях, между перегонами и населенными пунктами. Люди оказались заперты в душных вагонах без еды и питьевой воды на несколько часов. Даже после оперативной работы и подключения части региона, некоторые направления были заблокированы, пассажиры «ночевали» в вагонах, а время задержки прибытия превышало 10 часов, сообщает ИА PrimaMedia.
Судя по гневным комментариям в соцсетях, пассажиры продолжали сидеть в душных вагонах и ночью. «Я тоже пассажир электрички Спасск-Владивосток. Еду в аэропорт, пояснить когда попаду во Владивосток, никто не может. Из электрички тоже невозможно выйти, так как стоим не на станции. Также в электричке малые дети. Можно же организовать вывоз пассажиров автобусами. И вопрос, кто компенсирует мне авиабилеты, если я не успею в аэропорт?», «Всем доброй ночи. Вы хотя бы находитесь дома, в уюте. Пассажиры электропоезда следованием Спасск-Дальний — Владивосток до сих пор до настоящего времени не могут добраться до дома, даже до ближайшей станции Безымянная не могут!!! Дети, пожилые люди в дороге с 15:55 … 10 часов без еды, на ст. Уссурийск выдали воду 0,5 и то не всем, а кто успел», — писали люди в пабликах.
Некоторые пассажиры делились информацией, что рядом следуют только грузовые поезда, а пассажирские так и стоят на месте. «Электричка со Спасска так и стоит. Это издевательство над людьми. Ни воды, ничего, а поезда товарные пропускают, им же нужнее ехать. А люди с детьми, старики, после больниц, должны сидеть ночью в вагоне», «Действительно!!! Дети голодные!!! Взрослые уже измотаны, а дети тем более!!! Что за беспредел? Просто стоим в электричке и даже двери не открывают!!!», «В сторону Спасска уже 6 поезд пропускаем, а мы стоим!!! У нас что, другие дети какие-то?», «Люди в электропоезде до сих пор сидят и не могут приехать домой в город Владивосток! Должны были приехать в 20:17! В электричке дети! Пожилые люди. Никто ничего ответить внятного не может!», «Помогут потом только иски в суд к перевозчику. У людей вода закончилась. 112 отсылает куда попало. Где наша доблестная МЧС», «Посмотрела бы я на Ваши силы, когда дети хотят кушать, и вы едете, точнее, стоите 10 часов подряд в душном поезде…», «Настроения нет, это когда цветы в вазе завяли! А здесь — голодные дети, уставшие старики!!! От сочувствия нам ни холодно, ни жарко… Мы хотим все добраться домой, а не ночевать в электричке!!!».
АО «Экспресс Приморья» дало официальный комментарий. По словам компании, пригородные поезда из-за массового отключения электроэнергии в Приморье постепенно входят в график движения.
«Просим набраться терпения и благодарим за понимание», — указано в обращении перевозчика.
Накануне вечером, 16 августа, в официальном аккаунте РЖД в соцсетях сообщалось, что в 14:10 (мск) восстановлено внешнее электроснабжение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру. Движение поездов на Дальневосточной железной дороге в Приморском крае возобновлено.
«В приоритетном порядке по своим маршрутам отправлены пассажирские поезда дальнего и пригородного сообщения. Задержано 6 поездов дальнего следования до 4 часов: № 27 Владивосток — Благовещенск, № 9 Владивосток — Москва, № 213 Тихоокеанская — Хабаровск, № 351 Владивосток — Советская Гавань, № 5 Владивосток — Хабаровск, № 638 Тихоокеанская — Уссурийск. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. РЖД принимают необходимые меры по сокращению времени задержки», — поясняли специалисты.
Напомним, во всем Приморском крае 16 августа пропала электроэнергия, у многих также не было связи, интернета и воды в домах. Массовое отключение произошло в 17:16. В Единой дежурной диспетчерской службе в столице региона пояснили, что произошла авария на электросетях. Позже появились первые комментарии по отключению электроснабжения всего Приморья. Прояснили ситуацию и в подразделении РАО «ЕЭС России» — Межсистемные электрические сети Востока. Кроме того, спустя несколько часов ДРСК восстановила электроснабжение части потребителей Приморского края после включения линии ВЛ-500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир-2, принадлежащей МЭС Востока. Утром 17 августа власти отчитались, что практически все объекты подключены к воде и электричеству.