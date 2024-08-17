«Более 10 часов заперты в электричке»: последствия энергетического коллапса в Приморье

Некоторые пассажиры делились информацией, что рядом следуют только грузовые поезда, а пассажирские так и стоят на месте. «Электричка со Спасска так и стоит. Это издевательство над людьми. Ни воды, ничего, а поезда товарные пропускают, им же нужнее ехать. А люди с детьми, старики, после больниц, должны сидеть ночью в вагоне», «Действительно!!! Дети голодные!!! Взрослые уже измотаны, а дети тем более!!! Что за беспредел? Просто стоим в электричке и даже двери не открывают!!!», «В сторону Спасска уже 6 поезд пропускаем, а мы стоим!!! У нас что, другие дети какие-то?», «Люди в электропоезде до сих пор сидят и не могут приехать домой в город Владивосток! Должны были приехать в 20:17! В электричке дети! Пожилые люди. Никто ничего ответить внятного не может!», «Помогут потом только иски в суд к перевозчику. У людей вода закончилась. 112 отсылает куда попало. Где наша доблестная МЧС», «Посмотрела бы я на Ваши силы, когда дети хотят кушать, и вы едете, точнее, стоите 10 часов подряд в душном поезде…», «Настроения нет, это когда цветы в вазе завяли! А здесь — голодные дети, уставшие старики!!! От сочувствия нам ни холодно, ни жарко… Мы хотим все добраться домой, а не ночевать в электричке!!!».