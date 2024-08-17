Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО

По словам офицера, помимо военной техники бойцы захватили документы украинских военных — паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Также в их руках оказалось личное оружие производства стран НАТО, боекомплект, амуниция (бронежилеты и противогазы), средства связи и РЭБ.