Олбани
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО

КУРСК, 17 авг — РИА Новости. Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС России полностью уничтожили в Курской области моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, вооруженную бронетехникой стран НАТО, сообщил РИА Новости офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Видео с уничтоженной украинской колонной переданы в распоряжение РИА Новости.

«В результате скоротечного боя морпехами 810-й бригады была полностью уничтожена мобильная группа ВСУ, передвигавшаяся в колонне по Курской области на бронированной технике стран НАТО. Уничтожено два американских бронеавтомобиля HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США», — сказал РИА Новости командир подразделения.

Один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator достались морпехам в виде трофеев. В ходе боя было уничтожено порядка 20 украинских боевиков, добавил собеседник агентства.

По словам офицера, помимо военной техники бойцы захватили документы украинских военных — паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Также в их руках оказалось личное оружие производства стран НАТО, боекомплект, амуниция (бронежилеты и противогазы), средства связи и РЭБ.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

НАТО