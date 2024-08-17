Морпехи уничтожили в Курской области колонну ВСУ на бронетехнике стран НАТО

Видео с уничтоженной украинской колонной переданы в распоряжение РИА Новости.
«В результате скоротечного боя морпехами 810-й бригады была полностью уничтожена мобильная группа ВСУ, передвигавшаяся в колонне по Курской области на бронированной технике стран НАТО. Уничтожено два американских бронеавтомобиля HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США», — сказал РИА Новости командир подразделения.
Один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator достались морпехам в виде трофеев. В ходе боя было уничтожено порядка 20 украинских боевиков, добавил собеседник агентства.
По словам офицера, помимо военной техники бойцы захватили документы украинских военных — паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Также в их руках оказалось личное оружие производства стран НАТО, боекомплект, амуниция (бронежилеты и противогазы), средства связи и РЭБ.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.