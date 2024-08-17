В США раскрыли новые подробности атаки ВСУ на Курскую область

«Идея операции, подобной <…> недавнему удару под Курском, обсуждалась уже больше года», — сказал собеседник телеканала.
По его словам, таким образом киевское руководство пыталось отвлечь Москву от других направлений, где ВСУ терпят серьезное поражение, а российские силы продвигаются вперед.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.