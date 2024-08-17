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В США раскрыли новые подробности атаки ВСУ на Курскую область

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Украинское командование больше года обсуждало операцию, такую как атака ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

Источник: Соцсети

«Идея операции, подобной <…> недавнему удару под Курском, обсуждалась уже больше года», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, таким образом киевское руководство пыталось отвлечь Москву от других направлений, где ВСУ терпят серьезное поражение, а российские силы продвигаются вперед.

Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2860 военных и 41 танк.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.