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Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Днепр» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили командно-наблюдательные пункты (КНП) на правом берегу Днепра. Об этом 17 августа сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

Отмечается, что расчеты находятся на круглосуточном дежурстве, а с получением боевой задачи расчет выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам. В них находились обнаруженные в лесопосадке расчетами беспилотных летательных аппаратов КПН, в котором пытался провести ротацию личный состав.

После залпа была проведена корректировка и произведен повторный выстрел. В результате боевой работы артиллеристов-десантников цели с личным составом были уничтожены, а также была сорвана ротация украинских подразделений.

Реактивная система «Град» перезаряжается в тыловых районах, после чего он выдвигается на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Ранее, 16 августа, МО РФ сообщило, что расчеты орудий «Нона-К» уничтожили минометные расчеты и живую силу ВСУ. Разведывательные беспилотники ВС РФ висят над позициями противника круглосуточно, заблаговременно вскрывая замыслы украинских боевиков на поле боя и в точности до метра корректируя огонь российской артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.