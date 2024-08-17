Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Отмечается, что расчеты находятся на круглосуточном дежурстве, а с получением боевой задачи расчет выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам. В них находились обнаруженные в лесопосадке расчетами беспилотных летательных аппаратов КПН, в котором пытался провести ротацию личный состав.