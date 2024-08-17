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Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в субботу утром Минобороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.