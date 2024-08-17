У машины оторвало крышу и двери: семья попала в страшную аварию в Иркутской области, двое погибли

Смертельное ДТП произошло днем 16 августа на автодороге «Киренск-Казачинское», в 26-ти километрах от села Красноярово Киренского района. Семья из четырех человек ехала в сторону поселка Магистральный на машине Hyundai Palisade, когда случилось страшное. 40-летний водитель иномарки выехал на встречку, где врезался в грузовик Scania. Эта версия проверяется полицейскими.
— В результате лобового столкновения от полученных ранений скончался глава семейства и его 7-летний сын, — сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Приангарья. — В больницу госпитализирована супруга и их 9-летняя дочь. 52-летний водитель тягача не пострадал. По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято правовое решение.
Удар был такой силы, что после ДТП Hyundai Palisade остался без крыши и дверей. Трагедией заинтересовалась прокуратура Киренского района. Сотрудники ведомства поставили на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, — отмечают в пресс-службе прокуратуры региона.