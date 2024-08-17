У машины оторвало крышу и двери: семья попала в страшную аварию в Иркутской области, двое погибли

— В результате лобового столкновения от полученных ранений скончался глава семейства и его 7-летний сын, — сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Приангарья. — В больницу госпитализирована супруга и их 9-летняя дочь. 52-летний водитель тягача не пострадал. По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято правовое решение.