У выживших пилотов упавшего в Иркутской области ТУ-22М3 диагностировали травмы

У членов экипажа упавшего под Черемхово Иркутской области военного самолета ТУ-22М3 диагностированы травмы различной степени тяжести. В том числе могут быть и переломы. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице под присмотром врачей. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.