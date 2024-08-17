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У выживших пилотов упавшего в Иркутской области ТУ-22М3 диагностировали травмы

Один член экипажа погиб.

Источник: Комсомольская правда

У членов экипажа упавшего под Черемхово Иркутской области военного самолета ТУ-22М3 диагностированы травмы различной степени тяжести. В том числе могут быть и переломы. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице под присмотром врачей. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

— К моему глубокому сожалению, одного из лётчиков спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего лётчика. Это действительно тяжёлая утрата, — поделился глава региона в соцсетях.

Специалистам предстоит определить точную причину крушения. Предварительной версией случившегося названа техническая неисправность.

Напомним, бомбардировщик ТУ-22М3 потерпел крушение 16 августа 2024 года при выполнении планового полета. На борту находилось четыре члена экипажа, которые успели катапультироваться. Всех их нашли, а самолет отвели от жилых домов.