Следователи предъявили обвинение убийцам семьи Алатарцевых

Приморские следователи предъявили обвинение в убийстве семьи с тремя малолетними детьми Сергею Смагину и Валерию Маркову. В июне 1994 года они расправились с людьми, чтобы скрыть кражу денег от продажи квартиры, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.
В те давние годы преступники узнали, что соседи Смагина собираются продать свою квартиру. Они предложили помощь в заключении сделки и переоформили жилье на подставное лицо. А когда хозяева начали интересоваться, когда им отдадут деньги, решили убить их.
«21 июня 1994 года обвиняемые пришли в квартиру Алатарцевых, убили супругов и их малолетних детей: девочку 7-ми лет и двух мальчиков в возрасте 2 лет и 1 года. Тела потерпевших были вывезены и сокрыты. Орудие убийства — огнестрельное оружие они выбросили в акваторию бухты “Золотой Рог”, — рассказали в следственном комитете.
Машину позднее убийцы обменяли на «Тойоту Сурф», которую собирались продать в Новосибирске. Однако по пути туда они попали в аварию и продали автомобиль всего за 300 долларов.
Во время следствия обвиняемые подробно рассказали и показали, как совершали убийство.
В скором времени адвокаты обвиняемых смогут ознакомиться с материалами дела.
Несмотря на то, что с момента убийства прошло уже 30 лет, преступники могут лишиться свободы, ведь по инкриминируемой им статье уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.