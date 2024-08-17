Следователи предъявили обвинение убийцам семьи Алатарцевых

«21 июня 1994 года обвиняемые пришли в квартиру Алатарцевых, убили супругов и их малолетних детей: девочку 7-ми лет и двух мальчиков в возрасте 2 лет и 1 года. Тела потерпевших были вывезены и сокрыты. Орудие убийства — огнестрельное оружие они выбросили в акваторию бухты “Золотой Рог”, — рассказали в следственном комитете.