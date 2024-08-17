«Ланцет» поразил бронированную машину ВСУ в курском приграничье

Ранее в Курской области в ходе стрелкового боя российские военнослужащие уничтожили группу штурмовиков. Встречный стрелковый бой шел близ населенного пункта Крупец в Курской области. Вооруженные силы (ВС) России вели борьбу с 1-ым десантно-штурмовым батальоном 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.