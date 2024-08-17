В Сумах вновь произошел взрыв

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
В Сумской области действует воздушная тревога.
В пятницу вечером и в начале суток также сообщалось о взрывах в этом городе.
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Еще один взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
В Сумской области действует воздушная тревога.
В пятницу вечером и в начале суток также сообщалось о взрывах в этом городе.