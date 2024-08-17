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В Сумах вновь произошел взрыв

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Еще один взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Источник: РИА "Новости"

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В Сумской области действует воздушная тревога.

В пятницу вечером и в начале суток также сообщалось о взрывах в этом городе.