В секторе Газа выявлен первый случай заболевания полиомиелитом

Врачи заподозрили у ребенка полиомиелит после появления ряда симптомов, говорится в сообщении министерства в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России). В связи с этим ведомство попросило мировое сообщество «вмешаться и немедленно остановить израильскую агрессию». Палестина считает, что действия еврейского государства привели к «катастрофе в сфере здравоохранения» и к возникновению среды, «благоприятной для зарождения и распространения эпидемий различных заболеваний».
Всемирная организация здравоохранения и ЮНИСЕФ накануне, 16 августа, объявили о проведении кампании по вакцинации от полиомиелита в Газе. Первый этап пройдет в конце августа, второй — в сентябре. Организации попросили стороны конфликта о семидневной гуманитарной паузе. Без этого «проведение кампании по вакцинации будет невозможно».
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «У Израиля и “Хамаса” затянутые отношения».