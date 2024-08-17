В секторе Газа выявлен первый случай заболевания полиомиелитом

Врачи заподозрили у ребенка полиомиелит после появления ряда симптомов, говорится в сообщении министерства в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России). В связи с этим ведомство попросило мировое сообщество «вмешаться и немедленно остановить израильскую агрессию». Палестина считает, что действия еврейского государства привели к «катастрофе в сфере здравоохранения» и к возникновению среды, «благоприятной для зарождения и распространения эпидемий различных заболеваний».