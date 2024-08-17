В деле о покушении на Прилепина появился еще один фигурант

Отмечается, что следователи устанавливают причастность и роль каждого, кто причастен к покушению на Прилепина.
«Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск», — поделился источник.
В отношении установленного сообщника и других пособников Пермякова материалы дела выделены в отдельное производство.
До этого генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело участника покушения на Захара Прилепина.
6 мая прошлого года произошел взрыв в машине, в которой писатель Захар Прилепин ехал с Александром Шубиным в Нижегородской области.
Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.