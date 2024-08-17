РИА: 24 бойца 22-й бригады ВСУ сдались в плен через соцсети в Курской области

22-я отдельная механизированная бригада ВСУ — это одно из подразделений, которые вторглись на территорию России в Курской области. При этом подразделение является одним из наиболее хорошо оснащенных в украинской армии, а его бойцы проходили обучение при участии инструкторов НАТО.