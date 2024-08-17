По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрали 66 томов

Четвертого августа 2018 года в Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании Utair. Воздушное судно разбилось во время полета, при столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака. На борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.