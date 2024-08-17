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По делу о крушении Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году собрали 66 томов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Уголовное дело о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае в 2018 году, при котором погибли 18 человек, собрало 66 томов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: Reuters

Четвертого августа 2018 года в Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании Utair. Воздушное судно разбилось во время полета, при столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака. На борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263).

По словам собеседника, следственные действия уже завершены. «Материалы уголовного дела составляют 66 томов, потерпевшими признаны 26 родственников погибших и 3 юрлица», — сказал он.