11-летняя пассажирка УАЗа погибла в Аларском районе

Накануне, около полуночи, вблизи села Бахтай Аларского района столкнулись автомобили УАЗ и Toyota Vista. По предварительным данным, отечественный внедорожник выскочил на полосу встречного движения, где и произошло ДТП. В результате 41-летний водитель, его супруга и 16-летняядочь доставлены в больницу с травмами. Еще одну находившуюся в салоне школьницу в возрасте 11 лет спасти не удалось. Ребенок погиб. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.