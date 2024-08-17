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11-летняя пассажирка УАЗа погибла в Аларском районе

Глава семьи, его жена и 16-летняя дочь в больнице с травмами.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, около полуночи, вблизи села Бахтай Аларского района столкнулись автомобили УАЗ и Toyota Vista. По предварительным данным, отечественный внедорожник выскочил на полосу встречного движения, где и произошло ДТП. В результате 41-летний водитель, его супруга и 16-летняядочь доставлены в больницу с травмами. Еще одну находившуюся в салоне школьницу в возрасте 11 лет спасти не удалось. Ребенок погиб. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

— В настоящее время по факту аварии проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, — отмечают в ведомстве.

Тем временем прокуратура взяла на контроль проверку по факту автоаварии.

— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики детского дорожного травматизма и безопасности дорожного движения, — заключают в пресс-службе прокуратуры Приангарья.