11-летняя пассажирка УАЗа погибла в Аларском районе

Накануне, около полуночи, вблизи села Бахтай Аларского района столкнулись автомобили УАЗ и Toyota Vista. По предварительным данным, отечественный внедорожник выскочил на полосу встречного движения, где и произошло ДТП. В результате 41-летний водитель, его супруга и 16-летняядочь доставлены в больницу с травмами. Еще одну находившуюся в салоне школьницу в возрасте 11 лет спасти не удалось. Ребенок погиб. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
— В настоящее время по факту аварии проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, — отмечают в ведомстве.
Тем временем прокуратура взяла на контроль проверку по факту автоаварии.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики детского дорожного травматизма и безопасности дорожного движения, — заключают в пресс-службе прокуратуры Приангарья.