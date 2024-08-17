Отец погибшей в Омске школьницы из Москвы рассказал о расследовании дела

Отец школьницы из Москвы, которая погибла в Омске, рассказал о ходе расследования уголовного дела. По его словам, семья до сих пор не получила никакой информации от следственных органов.
«Сами очень ждём и переживаем», — цитирует «Омск-информ» отца школьницы.
Напомним, трагедия случилась 22 июля. Семья приехала в Омск из Москвы, чтобы навестить родственников. В день, когда они должны были улететь домой, 15-летняя старшая дочь семьи пропала. Школьницу искали четыре дня и нашли её тело в Иртыше.
В следственных органах расследуют дело по статье «Убийство», однако пока неизвестно, что именно стало причиной гибели ребёнка. Отец девочки считает, что его дочь убили, так как на теле девочки был скотч, а её вещи до сих пор не найдены.
Главная новость по теме Опубликованы предварительные данные о смерти в Омске девочки из Москвы.