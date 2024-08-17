В Киеве прогремели взрывы

Ранее этим утром несколько «мощных взрывов» также прозвучали в городе Сумы. Сумская область граничит с Курской областью. В российском регионе с 6 августа идут боевые действия с Вооруженными силами Украины. 14 августа в Сумской области объявили частичную эвакуацию. Спустя несколько дней в МВД Украины допустили принудительную эвакуацию жителей некоторых населенных пунктов в регионе.