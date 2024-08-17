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Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на 11-летнюю омичку

Глава Следственного комитета затребовал доклад по уголовному делу.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался нападением собаки на 11-летнюю девочку в Омске и затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгения Осадчука доклад по уголовному делу.

Ранее в СМИ появилась информация, что 12 августа на 11-летнюю девочку набросилась и укусила собака. Школьнице потребовалась помощь врачей.

По факту нападения в СУ СК России по Омской области завели уголовное дело.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгения Осадчука доклад по уголовному делу, а по завершению расследования — о его результатах.