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Спасатели МЧС эвакуируют травмировавшего ногу альпиниста на горе Казбек

В Северной Осетии спасатели эвакуируют мужчину, который совершал восхождение на гору Казбек, но травмировал ногу и не смог продолжить путь. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: belta.by

«В Северной Осетии началась поисково-спасательная операция. Незарегистрированная тургруппа из десяти человек отправилась на восхождение. На высоте 3 700 метров 35-летний мужчина получил травму ноги. На помощь следуют спасатели МЧС России», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также сообщалось о готовности ведомственного вертолета Ми-8 к использованию в эвакуации альпиниста.

Ранее, 23 июля, сотрудники МЧС эвакуировали 16-летнюю девушку, получившую травму при восхождении на гору Малый Архон. Пострадавшую спустили к реке Саджилдон и транспортировали к селу Харисджин.

МЧС