Спасатели МЧС эвакуируют травмировавшего ногу альпиниста на горе Казбек

«В Северной Осетии началась поисково-спасательная операция. Незарегистрированная тургруппа из десяти человек отправилась на восхождение. На высоте 3 700 метров 35-летний мужчина получил травму ноги. На помощь следуют спасатели МЧС России», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Также сообщалось о готовности ведомственного вертолета Ми-8 к использованию в эвакуации альпиниста.
Ранее, 23 июля, сотрудники МЧС эвакуировали 16-летнюю девушку, получившую травму при восхождении на гору Малый Архон. Пострадавшую спустили к реке Саджилдон и транспортировали к селу Харисджин.