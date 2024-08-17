Новосибирец обвиняется в совершении 20 эпизодов мошенничества

С 2010 года новосибирец зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, который занимается столярными и плотничными работами, производством металлических окон, дверей и прочих изделий. В период с 2020 по 2023 год Сенчук заключал договоры о проведении различных работ.