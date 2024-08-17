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Новосибирец обвиняется в совершении 20 эпизодов мошенничества

Мошенник занимался заказами на бани, двери и хозпостройки.

Источник: Om1 Новосибирск

В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Александра Сенчука, обвиняемого в 20 эпизодах мошенничества, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

С 2010 года новосибирец зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, который занимается столярными и плотничными работами, производством металлических окон, дверей и прочих изделий. В период с 2020 по 2023 год Сенчук заключал договоры о проведении различных работ.

«На основании данных договоров получал от заказчиков в качестве предоплаты денежные средства, обязательства по договорам не исполнил. Общий ущерб составил 2 214 963 рубля», — говорится в сообщении.

О дате судебного заседания еще не сообщили.