Новосибирец обвиняется в совершении 20 эпизодов мошенничества

В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Александра Сенчука, обвиняемого в 20 эпизодах мошенничества, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
С 2010 года новосибирец зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, который занимается столярными и плотничными работами, производством металлических окон, дверей и прочих изделий. В период с 2020 по 2023 год Сенчук заключал договоры о проведении различных работ.
«На основании данных договоров получал от заказчиков в качестве предоплаты денежные средства, обязательства по договорам не исполнил. Общий ущерб составил 2 214 963 рубля», — говорится в сообщении.
О дате судебного заседания еще не сообщили.