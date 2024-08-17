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ВСУ с начала суток выпустили 29 снарядов по Донецку и Горловке

ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска с начала суток в субботу выпустили 29 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 03.50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров… 7.30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.

По данным представительства, в период с 07.00 до 07.50 ВСУ выпустили еще 22 снаряда того же калибра по Донецку.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.