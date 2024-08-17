ВСУ с начала суток выпустили 29 снарядов по Донецку и Горловке

ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска с начала суток в субботу выпустили 29 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.