Погибшая в Калининграде хабаровчанка была неврологом

Подробности о погибшей опубликовало издание «Клопс». В Хабаровске она работала неврологом, психологом, эпилептологом, имела высшую врачебную категорию. Коллеги Марины рассказали, что она больше 20 лет занималась речевыми и поведенческими расстройствами у детей, лечением неврологических заболеваний, работала с девиантным поведением у подростков. На сайте медцентра, где она принимала пациентов, указано, что у нее восемь монографий, 17 собственных методик, девять программ и 15 научных трудов.