Погибшая в Калининграде хабаровчанка была неврологом

В Хабаровске она работала врачом-неврологом. Семья виновника ДТП хочет оплатить все расходы связанные с погребением погибшей.
Подробности о погибшей опубликовало издание «Клопс». В Хабаровске она работала неврологом, психологом, эпилептологом, имела высшую врачебную категорию. Коллеги Марины рассказали, что она больше 20 лет занималась речевыми и поведенческими расстройствами у детей, лечением неврологических заболеваний, работала с девиантным поведением у подростков. На сайте медцентра, где она принимала пациентов, указано, что у нее восемь монографий, 17 собственных методик, девять программ и 15 научных трудов.
В Калининграде она была на отдыхе с мужем. Коллеги и пациенты рассказали, что регион лишился одного из лучших врачей: к ней ехали со всего Дальнего Востока.
Представитель водителя, устроившего ДТП, рассказала, что его семья хочет оплатить погребение хабаровчанки. Также они возьмут на себя расходы других пострадавших.
ДТП в Калининграде произошло 13 августа на улице Черняховского. Водитель вылетел на тротуар и сбил прохожих. Муж погибшей хабаровчанки получил травмы вместе с еще двумя людьми. Виновник ДТП — 33-летний местный житель — арестован.