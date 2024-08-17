Уволен арестованный замглавы ГУ МЧС по Кубани Симоненко

Симоненко задержали 1 августа. Правоохранительные органы обнаружили у чиновника и членов его семьи активы на сумму 250 млн рублей, включая более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей. На все это имущество был наложен арест. Генпрокуратура потребовала конфисковать его имущество.