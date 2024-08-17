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В Красноярском крае из-за грозовых разрядов произошло два пожара

В Красноярском крае из-за грозовых разрядов в ночь на 17 августа произошло два пожара, сообщает ГУ МЧС.

Источник: Reuters

Так, в городе Енисейске на площади 120 квадратных метров полыхала кровля гаражей, одно помещение выгорело полностью.

А в поселке Центральный Идринского района огонь повредил крышу и стену жилого дома на площади 80 квадратных метров.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

По прогнозам синоптиков, 17—18 августа в центральных и южных районах Красноярского края сохранится опасная погода: местами вновь ожидаются сильные и очень сильные дожди, крупный град и грозы, при которых возможны шквалистые усиления ветра до 15−25 м/с и более.

Спасатели напоминают жителям о мерах безопасности во время грозы: в здании необходимо закрыть окна и выключить электроприборы; не подходить близко к электропроводке и антеннам; не касаться металлических предметов; на улице — не находиться на воде и у воды, а также возле ЛЭП.

пожары