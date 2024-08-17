В Красноярском крае из-за грозовых разрядов произошло два пожара

Спасатели напоминают жителям о мерах безопасности во время грозы: в здании необходимо закрыть окна и выключить электроприборы; не подходить близко к электропроводке и антеннам; не касаться металлических предметов; на улице — не находиться на воде и у воды, а также возле ЛЭП.