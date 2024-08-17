В Красноярском крае из-за грозовых разрядов произошло два пожара

Так, в городе Енисейске на площади 120 квадратных метров полыхала кровля гаражей, одно помещение выгорело полностью.
А в поселке Центральный Идринского района огонь повредил крышу и стену жилого дома на площади 80 квадратных метров.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
По прогнозам синоптиков,
Спасатели напоминают жителям о мерах безопасности во время грозы: в здании необходимо закрыть окна и выключить электроприборы; не подходить близко к электропроводке и антеннам; не касаться металлических предметов; на улице — не находиться на воде и у воды, а также возле ЛЭП.