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На Красноярском водохранилище пассажирский катер столкнулся с баржей

В Красноярском крае выясняют обстоятельства столкновения двух судов.

Источник: Комсомольская правда

17 августа в 5:15 в полицию поступило сообщение, что на Красноярском водохранилище пассажирский катер на скорости врезался в грузовую баржу «Ярославец» и опрокинулся.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что авария произошла в районе поселка Хмельники в условиях плохой видимости. Над водой стоял густой туман.

В МВД по Красноярскому краю «КП»-Красноярск сообщили, что на борту маломерного судна, по предварительным данным, были двое мужчин. Один из них получил травмы, но ему удалось выплыть и спастись. Другого пока не нашли.

На месте происшествия продолжают работать полицейские, представители Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и экстренных служб. Они выясняют обстоятельства случившегося. Прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

несчастный случай